Новый "желтый код": молдавские синоптики вынесли предупреждение

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с ветром. Предупреждение будет действовать 13-14 ноября.
"Hа большей части территории ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном во вторник.
Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций. Не исключается облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев. Также возможен частичный снос крыш зданий.
Рекомендуется:
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
- избегать использования открытого огня.
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