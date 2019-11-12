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Новый "желтый код": молдавские синоптики вынесли предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (904)
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Sputnik Молдова

Предупреждение метеорологов будет действовать в течение двух дней: специалисты обращают внимание, что в указанный период рекомендуется следовать ряду рекомендаций.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с ветром. Предупреждение будет действовать 13-14 ноября.

"Hа большей части территории ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном во вторник. 

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций. Не исключается облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев. Также возможен частичный снос крыш зданий.

Рекомендуется:

  • не проходить вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
  • избегать использования открытого огня.

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Тема:
Погода в Молдове (904)

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