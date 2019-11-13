Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни и резкое похолодание

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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В среду в центральных и северных районах Молдовы ожидается переменная облачность, а на юге страны будет малооблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов, а днем в среднем будет +19, +24 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Среда станет последним настолько теплым днем, уже в четверг дневная температура упадет на шесть градусов - до +13, +18. Такая погода сохранится еще в течение двух суток. В воскресенье дневная температура опустится до +10, +15 градусов, а уже со следующей недели столбики термометров покажут всего от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Кроме того, 13-14 ноября в республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. Его порывы могут достигнуть 15-18 метров в секунду.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 13 ноября почитается память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, которые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор.

Согласно легенде, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Скорее всего, именно по этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и других стихийных бедствий.

В старину свой праздник 13 ноября также отмечали рыболовы и охотники, которые обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение следующего года им способствовала удача в делах.

Солнечная и ясная погода на Никодимов день – примета, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни. Если воробьи громко чирикают, то погода будет теплой.

Раньше полагали, что сон, который приснился 13 ноября, сбудется через 9 дней. Особенно благоприятны сны именинников.

Если человек родился 13 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить бирюзу.

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