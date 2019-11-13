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Погодные рекорды Молдовы 13 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX столетия.

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© Sputnik / В. Чистяков
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 13 ноября 1897 года столбик термометра упал до отметки в - 16,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован почти в середине прошлого века. В тринадцатый день ноября 1969 года воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
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