Самый точный прогноз погоды: резкого похолодания не будет

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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +13 градусов, а днем в среднем будет +13, +18 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Такая погода днем сохранится до воскресенья. А вот ночные значения снизятся до +5, +10 градусов.

Если до этого синоптики ожидали на следующей неделе резкое похолодание, то сейчас пересмотрели прогноз. В результате температура будет ежедневно снижаться всего на один градус.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 14 ноября почитается память двух братьев по имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма). Они рано остались без отца, а воспитанием детей занималась святая Феодотия. Став взрослыми, они обучились врачебному искусству и вели праведный образ жизни, за что Господь наградил их даром исцеления больных и немощных.

Демьяна и Кузьму в народе считали покровителями ремесел, брака и семейного очага. Раньше Осенние Кузьминки совпадали со свадебной порой.

Издавна люди полагали, если 14 ноября дорога в грязи, то морозов не будет до середины зимы. Если же этот день теплый, зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно мягкой.

А еще в старину верили - если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим. Необычная и странная мысль в этот день сулит перемены в жизни.

Если человек родился 14 ноября, то его талисманом является коралл.

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