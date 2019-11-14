Погодные рекорды Молдовы 14 ноября

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 ноября специалисты зафиксировали в начале XX столетия.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 14 ноября 1908 года столбик термометра упал до отметки в -11,2 градуса по Цельсию.
Температурный максимум был зарегистрирован почти в середине прошлого века. В четырнадцатый день ноября 1969 года воздух прогрелся в тени до +22,7 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK