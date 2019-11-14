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Погодные рекорды Молдовы 14 ноября

© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 ноября специалисты зафиксировали в начале XX столетия.

Айсберги Антарктиды.
© Sputnik / В. Чистяков
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 14 ноября 1908 года столбик термометра упал до отметки в -11,2 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован почти в середине прошлого века. В четырнадцатый день ноября 1969 года воздух прогрелся в тени до +22,7 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
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