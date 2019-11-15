Погодные рекорды Молдовы 15 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 ноября специалисты зафиксировали в начале XX столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 15 ноября 1908 года столбик термометра упал до отметки в -14,9 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован во второй половине прошлого века. В пятнадцатый день ноября 1969 года воздух прогрелся в тени до +20,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK