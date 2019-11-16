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Туман в Кишиневе, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 16 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (906)
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 ноября специалисты зафиксировали в первой половине XX столетия.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 16 ноября военного 1942-го года столбик термометра упал до отметки в -15 градусов по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован в начале нынешнего века. В шестнадцатый день ноября 2002 года воздух прогрелся в тени до +19,9 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (906)

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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