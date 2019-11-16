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Осень

Самый точный прогноз погоды: синоптики обещают сюрпризы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (907)
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Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В субботу на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +9 градусов, а днем в среднем будет +14, +17 градусов по Цельсию.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метро в в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки погода не изменится.

А с понедельника, 18 ноября, дневной максимум будет снижаться.

Так в первый день рабочей недели в дневные часы ожидается от +13 до +16, во вторник, 19 ноября, - уже +12..+15, в среду - от +11 до +14, а в четверг температура составит от +8 до +11. 

Праздники и народные приметы

В православной церкви 16 ноября почитается память Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV).

Люди верили, если человек родился 16 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить оникс. Именинник, скорее всего, будет мастером на все руки.

По народным приметам судили в этот день о погоде на всю зиму.

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Тема:
Погода в Молдове (907)

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