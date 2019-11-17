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Погодные рекорды Молдовы 17 ноября

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (908)
19 0 0
Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 ноября специалисты зафиксировали более полувека назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, температурный максимум был зарегистрирован в 1963 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +21,6 градуса по Цельсию.

А вот минимальный показатель зарегистрировали еще в начале XX столетия. Так, 17 ноября 1908 года столбик термометра упал до отметки в -11,5 градусов по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (908)

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