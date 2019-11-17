Самый точный прогноз погоды: когда ждать резкого похолодания

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КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +8 до +11 градусов, а днем в среднем будет +12, +15 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. В понедельник, 18 ноября, средний дневной максимум составит +13..+16. Во вторник, 19 ноября, ожидается +12..+15, а в среду, 20 ноября, - от +11 до +14. К концу недели станет еще прохладнее - под занавес рабочей недели синоптики обещают всего +6..+9.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру.

Наши предки очень боялись в этот день нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, вызвать пожар.

Поэтому, обычно запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.

Считалось, что 17 ноября нельзя ничего выносить из дома, так как можно потерять счастье.

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