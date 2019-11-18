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Осень

Погодные рекорды Молдовы 18 ноября

© Depositphotos / Iagodina
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 ноября специалисты зафиксировали в начале нулевых XXI века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, температурный максимум был зарегистрирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +19,3 градуса по Цельсию.

А вот минимальный показатель зарегистрировали еще в начале XX столетия. Так, 18 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в -15,9 градусов по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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