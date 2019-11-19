Погодные рекорды Молдовы 19 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий показатель температуры воздуха приборы зафиксировали в 1916 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -13,5 градуса по Цельсию.

Ровно полвека спустя синоптики зарегистрировали максимальный показатель, который держится по сей день. Так, 19 ноября 1966 года в тени воздух прогрелся до +18,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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