Зима на пороге: на Молдову надвигается резкое похолодание

После затяжной теплой осени на республику надвигаются заморозки - в ночные часы будет холодно, как зимой, а днем нас ожидает сырая и промозглая погода.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Эта неделя окажется богатой на погодные сюрпризы. Как сообщают в Государственной гидрометеорологической службе, совсем скоро в Молдову придут заморозки, а вторник и среда - последние дни перед ними, нас ожидают плюсовые температуры.

Так, во вторник днем по республике ожидается от +8 до +12 градусов по Цельсию, будет облачно, временами - кратковременные дожди. К вечеру станет ощутимо холоднее, синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов.

Постепенное похолодание граждане и гости Молдовы почувствуют уже в четверг, 21 ноября, когда температурные максимумы в дневные часы будут достигать всего +7, +9 градусов. Весь день будут идти дожди, небо будет затянуто облаками.

Похолодание придет в республику в пятницу, 22 ноября, когда в ночные часы будет -2, -5 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +2, +5 градусов.

Такой же характер погоды сохранится и в субботу, 23 ноября.

Народные праздники и приметы

В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В то время иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел, а вместе с ним святой Феофилакт, подвергся преследованиям и гонениям.

Павел Исповедник особо почитается наравне с двумя другими святыми в этом лике — Василием Исповедником и Максимом Исповедником. К святым, прославляемым в лике исповедника, причислялись те, кто открыто исповедовал христианскую веру во время гонений, и сам был гоним, но не претерпел мученической смерти.

В России святого Павла стали считать заступником военных моряков Российского флота. Дело в том, что в 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории военно-морского флота.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: "Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко".

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.

Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут; а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны.

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