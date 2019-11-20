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Самый точный прогноз погоды: ожидается минусовая температура

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (912)
20130
Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В среду на территории всей Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем в среднем будет +8, +13 градусов по Цельсию.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В четверг синоптики прогнозируют дождливую погоду, а вот температура воздуха упадет до +5, +9 градусов днем. В последующие двое суток еще сильнее похолодает. В ночные часы на севере даже ударят морозы - столбик термометра опустится до -5, -2 градусов, а на юге будет от -3 до 0. Днем же воздух прогреется всего до +2, +5 градусов по Цельсию.

Еще в течение трех суток ночью ожидается от 0 до +5, а в дневные часы - от +4 до +9 градусов.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 20 ноября почитается память святого Федота – одного из мучеников, которые пострадали за веру во Христа. 

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Кроме того, 20 ноября  почитается икона Божьей матери с Младенцем "Взыграние", которая считается одной из самых необычных и уникальных икон хотя бы потому, что на ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как на большинстве образов.

По приметам, 20 ноября нельзя вязать, но зато можно ткать и прясть. Раньше верили, если 20 ноября снег ложится на влажную землю, то рожь хорошо уродится.

Также в старину полагали, если женщина беременна, то в этот день ей стоит быть особенно доброжелательной и кроткой, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

Если человек родился 20 ноября, то он будет очень работящим. В качестве талисмана ему следует носить топаз.

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Тема:
Погода в Молдове (912)

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Теги:
прогноз, погода


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