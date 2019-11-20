Погодные рекорды Молдовы 20 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 ноября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 20 ноября 1945 года столбик термометра упал до отметки в - 12,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в начале XXI века. В двадцатый день ноября в 2002 году воздух прогрелся до +17,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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