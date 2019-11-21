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Снег на ветвях, иллюстративное фото.

В Молдове выпал первый снег: на севере республики белым-бело

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (914)
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Sputnik Молдова

Северные районы страны припорошило первым снегом, зима окончательно вступает в свои права, об этом можно судить по прогнозам молдавских метеорологов.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В ряде северных районов нашей страны сегодня выпал первый снег. Очевидцы выкладывают видео покрытых белым снежным покровом полей и дорог в Сорокском, Бричанском, Окницком и Шолданештском районах. 

Уходящая осень "спасовала" перед наступающей ей на пятки зимой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в ближайшие сутки сохранится неустойчивый характер погоды.

Ветер
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новый "желтый код": Госгидрометеослужба вынесла предупреждение

В дневные часы столбики термометров будут показывать чуть выше 0 градусов, а ночные - падать до -5, -6. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Пятница и выходные дни также будут непогожими. Днем температура воздуха по стране составит в среднем от +1 до +5 градусов, ночью будет по-зимнему холодно: от -3 до -6. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. В начале следующей рабочей недели характер погоды особо не изменится, станет теплее на 1-2 градуса по Цельсию.

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Тема:
Погода в Молдове (914)

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Теги:
погода, снег, Молдова


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