В Молдове выпал первый снег: на севере республики белым-бело

Северные районы страны припорошило первым снегом, зима окончательно вступает в свои права, об этом можно судить по прогнозам молдавских метеорологов.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В ряде северных районов нашей страны сегодня выпал первый снег. Очевидцы выкладывают видео покрытых белым снежным покровом полей и дорог в Сорокском, Бричанском, Окницком и Шолданештском районах.

Уходящая осень "спасовала" перед наступающей ей на пятки зимой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в ближайшие сутки сохранится неустойчивый характер погоды.

В дневные часы столбики термометров будут показывать чуть выше 0 градусов, а ночные - падать до -5, -6. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Пятница и выходные дни также будут непогожими. Днем температура воздуха по стране составит в среднем от +1 до +5 градусов, ночью будет по-зимнему холодно: от -3 до -6. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. В начале следующей рабочей недели характер погоды особо не изменится, станет теплее на 1-2 градуса по Цельсию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK