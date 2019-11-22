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Похолодание

Самый точный прогноз погоды: "зима" еще не установилась, когда потеплеет

© Sputnik / Станислав Савельев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (916)
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В пятницу на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность и самый холодный день этой осени. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра опустится от -2 до -7 градусов, а днем в среднем будет 0, +4 градуса по Цельсию.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное. 

Точно такая же погода сохранится до конца недели, в субботу и воскресенье.

А вот с начала следующей семидневки начнет понемногу теплеть. Конечно, речь не идет о значительном повышении температуры, однако в понедельник и вторник днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов, в среду ожидается до +5, +10, а 28 ноября - от +8 до +13 градусов.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного человека по велению семьи. В какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием, из-за чего стала конфликтовать с мужем. В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу.

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В народе распространено верование о том, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, которая ослабела от сильных и частых оттепелей, призывая в помощники холодные ветра. Именно поэтому, 22 ноября очень часто наблюдается ветреная погода. Принято было в этот день делать подаяния бедным и нищим, одаривая их одеждой, предметами обихода.

Раньше верили, что иней утром 22 ноября предвещает в следующем году хороший урожай овса, а дождь - урожай пшеницы. Снегопад в этот день, по приметам, означал, что май следующего года будет ненастным. Туман считался знаком скорого потепления.

А еще в старину верили, если приснился сон на Матрону, то он сбудется на следующий день.

Если человек родился 22 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить рубин.

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Тема:
Погода в Молдове (916)

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