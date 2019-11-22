01:23 22 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Туман в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 22 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
34 0 0
Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 ноября специалисты зафиксировали в первой трети прошлого века. 

Айсберги Антарктиды.
© Sputnik / В. Чистяков
Мега-айсберг: как комментируют его появление ученые

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 22 ноября 1935 года столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в середине минувшего столетия. В двадцать второй день ноября в 1965 и в 1969 годах воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
Россия расконсервировала и отправила на модернизацию сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3
Россия расконсервировала и отправила на модернизацию Ту-22М3 - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться