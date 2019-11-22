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Растения, покрытые инеем.

Погодные рекорды Молдовы 23 ноября

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 ноября специалисты зафиксировали в самом начале прошлого века.

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© Sputnik / Илья Тимин
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 23 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в -12,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован во второй половине минувшего столетия. В двадцать третий день ноября в 1969 году воздух прогрелся до +17,9 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
ноябрь, рекорды, Молдова, погода


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