Самый точный прогноз погоды: ждут несколько дней холодов и потепление

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В субботу на всей территории Молдовы ожидается пасмурная погода и самый холодный день осени. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра опустится от -4 до -9 градусов, а днем в среднем будет -3, +2 градуса по Цельсию.

Ветер — восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Точно такая же погода сохранится и в воскресенье.

С начала следующей недели температура начнет постепенно расти. В понедельник ночью будет от -7 до -2, а днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Во вторник в дневные часы ожидается уже +3 до +8 градусов, в среду - до +5, +10, 28 ноября - от +8 до +13, а в пятницу - от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 23 ноября почитается память шести апостолов, в том числе Родиона и Ераста. Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Перед тем, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Позднее Ераст вместе с Павлом начал путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион же был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе.

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для того чтобы их освятить. Затем ими кормили домашнюю скотину, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму.

Иней и ветер в этот день считались приметой похолодания, морозов и метели. Туман и чирикание птиц означают, по поверьям, скорое потепление.

Также в старину верили, что 23 ноября нельзя отправляться в дальнюю дорогу, потому что могу произойти неприятности.

Если человек родился 23 ноября, то в качестве талисмана ему следует носить алмаз.

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