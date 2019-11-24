Погодные рекорды Молдовы 24 ноября

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 ноября специалисты зафиксировали в самом начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 24 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в -14,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован во второй половине минувшего столетия. В двадцать четвертый день ноября в 1969 году воздух прогрелся до +19,5 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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