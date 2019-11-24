09:48 24 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Осень: зовет и уносит

Самый точный прогноз погоды: синоптики и приметы предвещают оттепель

© Sputnik / Наталья Айриян
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (917)
268 0 0
Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов по Цельсию, днем будет до -1 градуса. 

Девушки на улице
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Усталость, сонливость и бессонница: как побороть осеннюю хандру

Ветер — восточный. Его скорость составит до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное. 

В последующие дни несколько потеплеет. В понедельник и вторник днем воздух прогреется от +3 до +6 градусов, в среду ожидается до +8, а 28 ноября +11 градусов.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна. 

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора — Студит — в народе толковали по-своему, называя святого еще и Морозом, приговаривали: "Федор Студит землю студит" и "Со Студита стужа — что ни день, то хуже".

А сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (917)

По теме

Как погода повлияла на урожай и что ожидать в 2020 году: аграрии дали ответ
Самый точный прогноз погоды: ждут несколько дней холодов и потепление
Медик назвал опасность "марсианской погоды", характерной для Молдовы
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Два маэстро - две души: в столице Грузии вспомнили режиссеров Данелия и Хуциева
Два маэстро - две души: в Тбилиси вспомнили режиссеров Данелия и Хуциева
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться