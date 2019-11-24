Самый точный прогноз погоды: синоптики и приметы предвещают оттепель

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КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов по Цельсию, днем будет до -1 градуса.

Ветер — восточный. Его скорость составит до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие дни несколько потеплеет. В понедельник и вторник днем воздух прогреется от +3 до +6 градусов, в среду ожидается до +8, а 28 ноября +11 градусов.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна.

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора — Студит — в народе толковали по-своему, называя святого еще и Морозом, приговаривали: "Федор Студит землю студит" и "Со Студита стужа — что ни день, то хуже".

А сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

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