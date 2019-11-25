Погодные рекорды Молдовы 25 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 ноября специалисты зафиксировали в самом начале прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 25 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в -13,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован во второй половине минувшего столетия. В двадцать пятый день ноября в 1969 году воздух прогрелся до +18,4 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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