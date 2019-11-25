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Осень

Самый точный прогноз погоды: теплее, еще теплее

© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (920)
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Sputnik Молдова

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. В понедельник, по прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов по Цельсию, зато днем будет до +5 градусов. 

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное. 

В последующие дни потепление продолжится. К четвергу воздух прогреется до +11 градусов, и эта температура сохранится до конца недели.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках. Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных.

Девушки на улице
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. За это Иоанна прозвали Милостивым.

На Руси в это время заканчивался сезон свадеб. Следующий период заключения семейных союзов начинался лишь на Масленицу. Девушкам и юношам, не встретившим свою пару, приходилось ждать до весны всю долгую зиму.

На Ивана обращали внимание на приметы: осадки означали продолжительные оттепели — до самого Введения. "На Ивана дождь, на Введенье тоже", - говорили в народе.

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Тема:
Погода в Молдове (920)

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