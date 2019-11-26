Погода в Молдове: последняя неделя осени преподносит сюрпризы

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Осень-2019 решила в последнюю неделю пощекотать нас теплыми лучами солнца.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 ноября в утренние часы столбик термометра остановится на отметке +2℃, +3℃.

Днем станет еще теплее, до +5‎℃ до +8 ℃. Ветер восточный. Его скорость составит до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

В последующие дни воздух прогреется до +9℃, в четверг, 28 ноября, ожидается до +12℃. Такой же характер погоды сохранится в пятницу и субботу. А в воскресенье уже зима вступит в свои права. И это будет совсем другая история. © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

Народные приметы и традиции

В этот день церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом).

Иоанн родился в Антиохии в семье чиновника и получил прекрасное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и иночество. Молодого человека сочли достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне.

В это время он написал "Шесть слов о священстве", "Сравнение власти богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни" и другие труды. Вернувшись в Антиохию, Иоанн посвятил несколько лет созданию новых богословских творений: "О провидении", "Книги о девстве", "К молодой вдове".

Вскоре Иоанна рукоположили в пресвитера и доверили ему обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

В течение двадцати лет, дважды в неделю, а иногда и ежедневно, Иоанн проповедовал в храме. В это же время он написал толкования на многие книги Священного Писания, а также множество бесед, поучений, похвал святых. Став в 397 году патриархом Константинополя, Иоанн активно занимался духовным совершенствованием священства.

В старину на Руси говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять". Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. "На Златоуста все поле пусто", — замечали люди.

С Иоанна начиналась так называемая "пельменная пора". Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше — сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили.

Также в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками.

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