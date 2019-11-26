Погодные рекорды Молдовы 26 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в самом конце прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 26 ноября 1999 года столбик термометра упал до отметки в -14,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован за три десятилетия до этого. В двадцать шестой день ноября в 1969 году воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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