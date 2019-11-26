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Опавшие листья замерзли в луже

Погодные рекорды Молдовы 26 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (921)
17 0 0
Sputnik Молдова

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в самом конце прошлого столетия.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 26 ноября 1999 года столбик термометра упал до отметки в -14,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован за три десятилетия до этого. В двадцать шестой день ноября в 1969 году воздух прогрелся до +17,6 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (921)

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