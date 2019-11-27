Осень прощается с нами: какая сегодня будет погода

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В среду на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от 0 до -5 градусов, а днем в среднем будет +5, +9 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Затем в течение трех дней ожидается небольшое потепление. В четверг и пятницу днем синоптики прогнозируют до +8, +13 градусов, а в субботу будет +7, +12.

Однако с воскресенья температура снова начнет постепенно опускаться. В этот день ожидается всего +3, +8, а с начала следующей недели ежедневно температура будет понижаться на один градус.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 27 ноября почитается память святого Филиппа, который относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В Евангелии от Иоанна говорится, что Филипп происходил из одного рода с Петром и Андреем, был призван в ученики одновременно с ними. Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей, что является подтверждением того факта, что апостолы не были априори одинокими. Проповедуя христианство, Филипп прославился большим количеством чудес. Легенда гласит, что однажды он даже воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать.

На Руси 27 ноября многие девушки начинали гадать. А еще после ужина вечером со стола можно было не убирать. Люди верили, что домовой полакомится едой, когда хозяева лягут спать. Кстати, говорили, что, если на следующий день на порог много снега наметет, значит, домовой доволен.

Что касается примет, раньше считали: если иней замечен утром, в следующем году будет богатый урожай овса. Дождь был знаком предстоящего хорошего урожая пшеницы, а облачность и снег сулили ненастный май.

Если человек родился 27 ноября, то в качестве талисмана ему стоит носить халцедон.

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