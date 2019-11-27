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Погодные рекорды Молдовы 27 ноября

© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191127/28346585/pogodnye-rekordy-moldovy-27-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 27 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в -14,6 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда в двадцать седьмой день ноября воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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