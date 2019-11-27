Погодные рекорды Молдовы 27 ноября

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 27 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в -14,6 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда в двадцать седьмой день ноября воздух прогрелся до +17,1 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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