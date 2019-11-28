Самый точный прогноз погоды: каким будет конец осени и начало зимы

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В четверг на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов, а днем в среднем будет +6, +11 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Затем в течение двух дней ожидается примерно такая же погода. В пятницу днем синоптики прогнозируют до +8, +13 градусов, а в субботу будет +7, +12.

Однако с воскресенья, 1 декабря, температура снова начнет постепенно опускаться. В этот день ожидается всего +2, +7, а с начала следующей недели ежедневно температура будет понижаться.

Праздники и народные приметы

В церкви 28 ноября почитается память трех христианских мучеников Самона, Гурия и Авива, которые жили примерно в III-IV веках. Предание гласит, что миряне Самон и Гурий проживали на территории Эдесса, но во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом, покинули свой город. Впоследствии их все-таки схватили и стали вынуждать отказаться от веры. Христиане были подвергнуты многочисленным пыткам, после чего их бросили в темницу на несколько лет и казнили.

Что касается диакона Авива, то он пострадал за веру во времена правления императора Лициния, будучи арестованным и сожженным заживо. Однако после этого тело Авива осталось нетронутым. Родственники решили похоронить Авива в одной гробнице с Самоном и Гурием.

С 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. В это время обычно воздерживаются от развлечений, питаются только разрешенными продуктами и стараются не ссориться, не вести пустых разговоров. Верующие читают молитвы и проводят время за работой.

Раньше верили, если искупаться 28 ноября в бане, то человек будет весь год здоровым. Много снега в этот день предвещает урожайный год.

Если человек родился 28 ноября, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить яшму.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK