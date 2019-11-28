Погодные рекорды Молдовы 28 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 28 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в -20,6 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда в двадцать восьмой день ноября воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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