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Самый точный прогноз погоды: уже скоро выпадет снег

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (925)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В пятницу на всей территории Молдовы ожидается слабый дождь. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов, а днем в среднем будет +6, +11 градусов по Цельсию.

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное. 

В субботу ожидается примерно такая же погода - днем температура будет всего на один градус ниже.

А уже с воскресенья, 1 декабря, снова начнет холодать. В этот день ожидается всего +2, +7. В самом начале следующей недели синоптики прогнозируют слабый снег с дождем.

Кроме того, 29 ноября в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Видимость составит менее 200 метров.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 ноября почитается память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии новопосвящённый проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано на арамейском языке.

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Сильный ветер 29 ноября означает, что зимой часто будут метели, а холодный день предвещает суровую зиму. Теплая и дождливая погода сулят мягкую зиму.

Раньше верили, если 29 ноября перед выходом из дома вещь надеть наизнанку, то путешествие будет неудачным. Разговор с человеком через порог, по приметам, сулит ссору, а если сесть на стол, как говорили в старину, то может ждать беда.

Если человек родился 29 ноября, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

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Тема:
Погода в Молдове (925)

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