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Погодные рекорды Молдовы 29 ноября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (925)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191129/28372328/pogodnye-rekordy-moldovy-29-noyabroya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в предпоследний день ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в -21,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда 29 ноября воздух прогрелся ровно до +15 градусов по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (925)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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