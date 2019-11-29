Погодные рекорды Молдовы 29 ноября

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в предпоследний день ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в -21,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда 29 ноября воздух прогрелся ровно до +15 градусов по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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