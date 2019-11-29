Погодные рекорды Молдовы 30 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 ноября специалисты зафиксировали в первой трети прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в последний день ноября 1931 года столбик термометра упал до отметки в -19,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован всего семь лет назад, в 2012 году. Тогда 30 ноября воздух прогрелся до +15,5 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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