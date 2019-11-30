Прогноз погоды: в Молдове зима вступает в свои права

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В субботу на всей территории Молдовы ожидается слабый дождь. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +3 до +7 градусов, а днем в среднем будет +6, +10 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

С воскресенья, 1 декабря, снова начнет холодать. В этот день ожидается всего +2, +7. Ночью же столбики термометров будут показывать до - 5 градусов.

© Sputnik / Владимир Сергеев Мокрый снег.

В самом начале следующей недели синоптики прогнозируют слабый снег с дождем.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память Григория Чудотворца, жившего в III веке в Малой Азии. Будущий святитель родился в городе Неокесарии в языческой семье, но, получив прекрасное образование, с юности стремился к поиску смысла жизни. Истина открылась Григорию лишь в Святом Евангелии, и молодой человек принял христианство.

Григорий вел благочестивую жизнь, содержал себя в чистоте и целомудрии, что вызывало раздражение у его сверстников-язычников. Они решили опорочить юношу и подослали к нему блудницу, которая стала требовать с него плату за якобы совершенный им грех. Однако, получив деньги, женщина пала на землю в припадке, а потом сама призналась в обмане. Григорий совершил над грешницей молитву, и бесы покинули ее.

Позже Григорий удалился в пустыню, где хотел жить в уединении до конца своих дней. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарии. В этой роли он совершил много праведных дел и прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

В народе на Григория "закатывали зиму" — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: "Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь".

На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: "Каков Григорий — такова и зима".

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