Прогноз погоды в Молдове: зима приходит не только по календарю

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, следующей ночью столбик термометра покажет от - 1 до - 5 градусов, а днем в среднем будет +1, +4 градуса по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

С понедельника, 2 декабря, будет также холодно. В этот день ожидается всего +2, +6. Ночью же столбики термометров будут показывать до - 8 градусов. Местами возможен слабый снег.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале IV века. Святой Платон был братом святого мученика Антиоха, они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. Уже в юности Платон был разумным и добродетельным человеком, проповедовал истинное слово среди язычников.

За это правитель Агриппин призвал его на суд и стал убеждать отречься от веры. Видя, что Платон стоек в своих убеждениях, правитель разгневался и приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал пытать его. В конце концов мученика обезглавили.

Святой Романа принял мучения во времена гонений на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был диаконом в Кесарии. Однажды, встретив епарха Асклипиада, идущего на языческий праздник, он начал убеждать его отречься от идолов.

Тот отказался и приказал предать диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: "Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!". Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.

В старину Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. "Платон да Роман кажут зиму нам", — говорили люди.

Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за небом наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. А если же вдруг вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.

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