Самый точный прогноз погоды: когда ожидается потепление

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В понедельник на большей части территории Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере республики ожидаются кратковременные слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -7 до -4 градусов, а днем в среднем будет +3, +6 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Во вторник, 3 декабря, станет еще холоднее - днем в среднем всего от -2..+1. Ночью же столбики термометров будут показывать до -4 градусов. В северных районах страны также вероятны слабый кратковременные дожди. А затем столбики термометров опять поползут вверх. В среду, 4 декабря, днем ожидается уже -1..+2. В четверг и пятницу в дневные часы синоптики прогнозируют +3..+6, а в выходные - от +5 до +8.

Праздники и народные приметы

В церкви 2 декабря почитается память святого Авдия – одного из двенадцати малых пророков. В предании говорится, что Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава.

В народе верили, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству.

Считалось, если человек родился 2 декабря, то его талисман - цитрин.

Полагали, если в этот день ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

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