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Погодные рекорды Молдовы 3 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191203/28407379/pogodnye-rekordy-moldovy-3-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 декабря специалисты зафиксировали в первой трети прошлого века.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в третий день зимы 1953 года столбик термометра упал до отметки в - 10 градусов по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован ровно полвека назад, в 1969 году. Тогда 3 декабря воздух прогрелся до +20,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Теги:
погода, рекорды, Молдова


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