Погодные рекорды Молдовы 3 декабря

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 декабря специалисты зафиксировали в первой трети прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в третий день зимы 1953 года столбик термометра упал до отметки в - 10 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован ровно полвека назад, в 1969 году. Тогда 3 декабря воздух прогрелся до +20,3 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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