Самый точный прогноз погоды: будет липко и холодно

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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во вторник на большей части территории республики ожидается переменная облачность, а на севере республики ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -7 до -4 градусов, а днем в среднем будет +1, +4 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-западный - 5-10 м/с.

В среду, 4 декабря, днем ожидается уже -1..+2. В четверг и пятницу в дневные часы синоптики прогнозируют +3..+6, а в выходные - от +5 до +8.

Праздники и народные приметы

Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.

Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.

Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

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