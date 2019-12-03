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Мокрый снег, иллюстративное фото

Самый точный прогноз погоды: будет липко и холодно

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191203/28409117/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-lipko-i-kholodno-.html

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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во вторник на большей части территории республики ожидается переменная облачность, а на севере республики ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -7 до -4 градусов, а днем в среднем будет +1, +4 градусов по Цельсию. 

Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-западный - 5-10 м/с.

В среду, 4 декабря, днем ожидается уже -1..+2. В четверг и пятницу в дневные часы синоптики прогнозируют +3..+6, а в выходные - от +5 до +8.

Праздники и народные приметы

 Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.

  • Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.
  • Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.
  • Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
  • Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.
  • Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
  • Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.
  • Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

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