Самый точный прогноз погоды: будет липко и холодно

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Во вторник на большей части территории республики ожидается переменная облачность, а на севере республики ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -7 до -4 градусов, а днем в среднем будет +1, +4 градусов по Цельсию.
Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-западный - 5-10 м/с.
В среду, 4 декабря, днем ожидается уже -1..+2. В четверг и пятницу в дневные часы синоптики прогнозируют +3..+6, а в выходные - от +5 до +8.
Праздники и народные приметы
Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики и Международный день борьбы с пестицидами.
- Если снег в этот день пойдет, то будет дождливая погода.
- Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет вьюга.
- Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.
- Сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно.
- Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
- Перистые облака длинной полосой изогнулись – будет метель.
- Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.
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