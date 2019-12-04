Прогноз погоды - морозы испробуют на прочность жителей Молдовы

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КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В среду на большей части территории республики ожидается переменная облачность, а на севере республики ожидаются кратковременные дожди.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, следующей ночью столбик термометра покажет от -7 до -4 градусов. Днем в среду в среднем будет +3, +8 градусов по Цельсию. Атмосферное давление - повышенное. Ветер юго-восточный - 2-6 м/с. © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В четверг, 5 декабря, днем ожидается уже +3, +7 градусов. Ночи в ближайшие дни будут поистине морозными. Метеорологи прогнозируют в ночные часы минусовые температуры.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии святой Иоаким и святая Анна дали обет посвятить свою дочь богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.

По преданию, Марии являлись ангелы, которые беседовали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был выбран благочестивый вдовец Иосиф.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — "введение", — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. "Введенье пришло — зиму привело", — говорили люди.

Верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. "Сильная зима — готовь закрома", — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

С этого дня начинались зимние торги — Введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Также на Введенье совершали пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гулянье обычно молодожены, которых усаживали в расписные сани. Правил лошадьми молодой муж, подпоясанный ярким кушаком, невеста тоже наряжалась в лучшие одежды.

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