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Улица Кишинева поздней осенью

Погодные рекорды Молдовы 4 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191204/28423102/pogodnye-rekordy-moldovy-4-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 декабря специалисты зафиксировали во второй половине прошлого века.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в четвертый день зимы 1957 года столбик термометра упал до -16,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован ровно полвека назад, в 1969 году. Тогда 4 декабря воздух прогрелся до +14,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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