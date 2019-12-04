Погодные рекорды Молдовы 4 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 декабря специалисты зафиксировали во второй половине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в четвертый день зимы 1957 года столбик термометра упал до -16,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован ровно полвека назад, в 1969 году. Тогда 4 декабря воздух прогрелся до +14,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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