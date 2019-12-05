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Погодные рекорды Молдовы 5 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (931)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191205/28438168/pogoda-rekord-moldova-5-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 декабря специалисты зафиксировали в конце XIX века.

Уборка урожая
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в пятый день зимы 1896 года столбик термометра упал до -13 градусов по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда 5 декабря воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (931)

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