Погодные рекорды Молдовы 5 декабря

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 декабря специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в пятый день зимы 1896 года столбик термометра упал до -13 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1985 году. Тогда 5 декабря воздух прогрелся до +16,3 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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