Какой сюрприз сегодня преподнесет погода - прогноз

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В четверг на большей части территории республики ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до - 7 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Атмосферное давление - повышенное. Ветер юго-восточный - 2-6 м/с

В последующие сутки обещают потеплеет.

Праздники и народные приметы

5 декабря Православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Жил он также на территории Иерусалима и служил чтецом в церкви Кесарийской. Прокопий объяснял Слово Божие, переводил на сирийский язык Священное Писание, исцелял людей, одержимых духом беснования. Также святой обладал даром чудотворения и мог излечивать тяжелобольных людей.

На Прокопия мужчины и парни днем ездили по дрова и по сено, а вечерами занимались ремонтом и изготовлением саней. Дети собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Присоединиться к деткам могли и парни с девушками. Вечером 5 декабря были принято загадывать друг другу загадки.

На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины обязательно варили общественное пиво. Длинными и холодными вечерами все члены семьи собирались вместе и рассказывали сказки, одна другой фантастичнее. Порой так увлекались, что не спали до утра.

Тёплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядёт оттепель и снег с дождём.

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