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Погодные рекорды Молдовы 6 декабря

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (932)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191206/28452840/pogoda-rekord-moldova-6-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 декабря специалисты зафиксировали в самом начале XX века.

Приготовление кофе
CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
Специалист назвал напитки и продукты, которые позволят согреться зимой

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в шестой день зимы 1902 года столбик термометра упал до -12,9 градусов по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда 6 декабря воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (932)

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