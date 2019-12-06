Погодные рекорды Молдовы 6 декабря

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 декабря специалисты зафиксировали в самом начале XX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в шестой день зимы 1902 года столбик термометра упал до -12,9 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда 6 декабря воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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