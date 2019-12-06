Самый точный прогноз погоды: какими будут выходные

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КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -2 до -5 градусов, а днем в среднем будет +5, +8 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В субботу, 7 декабря, дневной максимум не изменится. Ночью столбики термометров будут показывать от -1 до -4 градусов. В воскресенье, 8 декабря, столбики термометров покажут +6..+9. Такой же температурный режим сохранится до вторника. Со вторника на большей части территории страны ожидают кратковременные слабые дожди. В среду, 11 декабря, столбики термометров покажут днем в среднем +3..+6.

Праздники и народные приметы

В церкви 6 декабря почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых.

Считалось, если человек родился в день Митрофана, то он будет прекрасным охотником, и удача будет сопровождать его всю жизнь. В качестве талисмана такому человеку нужно обязательно носить сапфир.

Люди верили, если низкие облака на небе, то скоро будет похолодание. Также в народе полагали, если вокруг луны видны розовые и тусклые кольца, то это верные приметы того, что будут трескучие морозы.

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