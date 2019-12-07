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Улица Кишинева поздней осенью

Погодные рекорды Молдовы 7 декабря

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191207/28466960/pogodnye-rekordy-moldovy-7-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 декабря специалисты зафиксировали во второй половине XX века.

Приготовление кофе
CC0 / Pixabay / RestaurantAnticaRoma / Coffee
Специалист назвал напитки и продукты, которые позволят согреться зимой

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в седьмой день зимы 1959 года столбик термометра упал до -14 градусов по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 2005 году. Тогда 7 декабря воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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