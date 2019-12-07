Самый точный прогноз погоды: зима отменяется

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -6 до -3 градусов, а днем в среднем будет +5, +8 градусов по Цельсию.
Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В воскресенье, 8 декабря, станет немного теплее. В ночные часы ожидается -1..-4, а днем - от +6 до +9. В понедельник, 9 декабря, ночью прогнозируется уже -2..+1, а днем +6..+9. Такой же температурный режим сохранится и во вторник, 10 декабря.
Праздники и народные приметы
Православные в этот день вспоминали великомученицу Екатерину Александрийскую.
По народным приметам 7 декабря крестьяне узнавали, какой будет наступившая зима.
Люди верили, если в этот день погода ясная, то остаток зимы будет очень холодным. Если тепло и пасмурно, то зима будет мягкой и многоснежной.
Полагалось, что круги вокруг луны предвещают мороз.
Человек, появившийся на свет в это день, будет веселым, умным и предприимчивым. В качестве талисмана ему следует носить украшения из камня оникс.
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