Самый точный прогноз погоды: зима отменяется

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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -6 до -3 градусов, а днем в среднем будет +5, +8 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье, 8 декабря, станет немного теплее. В ночные часы ожидается -1..-4, а днем - от +6 до +9. В понедельник, 9 декабря, ночью прогнозируется уже -2..+1, а днем +6..+9. Такой же температурный режим сохранится и во вторник, 10 декабря.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день вспоминали великомученицу Екатерину Александрийскую.

По народным приметам 7 декабря крестьяне узнавали, какой будет наступившая зима.

Люди верили, если в этот день погода ясная, то остаток зимы будет очень холодным. Если тепло и пасмурно, то зима будет мягкой и многоснежной.

Полагалось, что круги вокруг луны предвещают мороз.

Человек, появившийся на свет в это день, будет веселым, умным и предприимчивым. В качестве талисмана ему следует носить украшения из камня оникс.

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