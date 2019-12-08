Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в 1978 году. Тогда 8 декабря столбик термометра показал -14,7 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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