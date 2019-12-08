Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 декабря специалисты зафиксировали более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1978 году. Тогда 8 декабря столбик термометра показал -14,7 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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