Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 декабря специалисты зафиксировали более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в 1952 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса по Цельсию.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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