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Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (937)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191209/28478003/pogoda-rekord-moldova-9-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 декабря специалисты зафиксировали более века назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1915 году воздух прогрелся до +14,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 1952 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (937)

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