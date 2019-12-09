11:20 09 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.73
Поиск
Солнце зимой

Самый точный прогноз погоды: солнечный декабрь

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
166 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2837/65/28376501.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191209/28478700/pogoda-zima-dekabri-prognoz.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается переменная облачность. Днем будет солнечною. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 9 декабря

Ветер — северный. Его скорость составит 2-7 м/с. Атмосферное давление — нормальное. 

На юге страны температура воздуха составит +7...+10 градусов днем и -1...+2 ночью.

Во вторник, 10 декабря, температурный режим не изменится, однако в центральных и северных районах страны ожидаются кратковременные слабые дожди. В среду, 11 декабря, в дневные часы будет +4..+7.

Праздники и народные приметы

Девятого декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Празднование дня памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, было установлено в православной церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051–1054 годы.

  • Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.
  • Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.
  • Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.
  • Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.
  • Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
В Якутии нашли самого древнего щенка
Уникальная находка: в Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка – видео
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться