Самый точный прогноз погоды: солнечный декабрь

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. В понедельник в Молдове ожидается переменная облачность. Днем будет солнечною. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -2 до +1 градуса, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит 2-7 м/с. Атмосферное давление — нормальное.

На юге страны температура воздуха составит +7...+10 градусов днем и -1...+2 ночью.

Во вторник, 10 декабря, температурный режим не изменится, однако в центральных и северных районах страны ожидаются кратковременные слабые дожди. В среду, 11 декабря, в дневные часы будет +4..+7.

Праздники и народные приметы

Девятого декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Празднование дня памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, было установлено в православной церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051–1054 годы.

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.

Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.

Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

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