Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 декабря специалисты зафиксировали почти шесть десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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