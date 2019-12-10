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Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (938)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20191210/28494362/pogoda-rekord-moldova-10-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 декабря специалисты зафиксировали почти шесть десятилетий назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса по Цельсию.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (938)

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