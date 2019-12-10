Погодные рекорды Молдовы 10 декабря

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 декабря специалисты зафиксировали почти шесть десятилетий назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1960 году воздух прогрелся до +16,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда 9 декабря столбик термометра показал -14,6 градуса по Цельсию.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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